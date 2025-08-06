نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود الونش: شرف الانتماء للزمالك حتى الاعتزال.. وجمهورنا سر النجاح المنتظر! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه شرف له التواجد داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه عندما انضم للفريق قادمًا من طلائع الجيش، لم يكن أحد يعرفه بشكل كبير.

الونش: شرف الانتماء للزمالك حتى الاعتزال

وأضاف اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي:" لم أستغرق وقتًا في التفكير عند تجديد عقدي مع النادي، شرف كبير لي الانتماء لنادي الزمالك حتى الاعتزال".

وتابع الونش:" متفائل جدًا الموسم الجديد، والنجاح يأتي من وجود نظام داخل النادي، وسعيد بحالة التركيز لدى اللاعبين في فترة الإعداد ولدينا مدرب جديد لديه شغف، بجانب التعاقد مع لاعبين مميزين صغار السن، والجميع يريد النجاح".

وواصل:" أتمنى أن يكون الجمهور داعم لنا في الفترة المقبلة مثلما عودنا على ذلك، وأطمئنهم بأننا سنبذل قصارى جهدنا ونخرج بالموسم بصورة تليق بنادي الزمالك وجماهيره".