مولر ينتقل إلى الدوري الأمريكي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الدولي الألماني المخضرم توماس مولر إلى صفوف فريق فانكوفر وايتكابس المنافس في الدوري الأميركي (إم إل إس)، حسب ما أعلن النادي الكندي الأربعاء.

ووقع مولر (35 عامًا) عقدًا حتى نهاية موسم 2025، مع خيار البقاء لموسم إضافي حتى نهاية عام 2026، وفقًا لما ذكره ناديه في بيان.

وأعلن الألماني قبل أسبوعين رحيله عن بايرن ميونيخ صوب أميركا الشمالية بعد 25 عامًا قضاها ضمن أسوار النادي البافاري أحرز خلالها 13 لقبًا في الدوري الألماني.

وكان مولر مرشحا للانضمام إلى صفوف لوس أنجليس الأميركي قبل أن يحسم قراره بارتداء قميص فانكوفر الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في القسم الغربي من الدوري الأميركي بفارق نقطة واحدة عن سان دييغو المتصدر، ولكن لديه مباراة أقل.

وقال أكسيل شوستر، المدير الرياضي لنادي فانكوفر، في بيان صحافي: «إنه لا يجلب فقط سجله الحافل وذكاءه الكروي الاستثنائي، ولكن أيضًا أخلاقيات العمل التي من شأنها أن تفيد الفريق بأكمله».

وانضم مولر، بطل العالم عام 2014، إلى فرق الناشئين ببايرن في سن العاشرة، في صيف عام 2000، واتسم بالولاء الكبير للعملاق البافاري، فخاض معه أكثر من 750 مباراة رسمية ليصبح أحد رموز النادي بعد أن توّج معه بـ33 لقبًا بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا.