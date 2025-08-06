نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادى دجلة يخلّد اسم محمد أبو النجا "بونجا" بإطلاق اسمه على الملعب الرئيسي بفرع النخيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى وادى دجلة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إطلاق اسم الكابتن محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الملعب الرئيسي بفرع النادي في النخيل، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لمسيرته وإسهاماته الكبيرة مع الفريق.

يأتي هذا القرار وفاءً لروح حارس المرمى الراحل، الذي وافته المنية مساء السبت الماضي بعد صراع مع المرض، تاركًا حالة من الحزن العميق داخل الوسط الرياضي، ولا سيما بين زملائه في وادى دجلة والأندية التي مثّلها خلال مشواره الكروي.



يُذكر أن بونجا كان من العناصر الأساسية التي ساهمت في صعود وادى دجلة إلى الدوري المصري الممتاز، كما كان ضمن قائمة منتخب مصر للمحليين في الموسم الماضي.



ويؤكد نادي وادى دجلة أن إطلاق اسم بونجا على الملعب الرئيسي بفرع النخيل يجسد التزام النادي بتقدير رموزه والحفاظ على إرثهم داخل جدرانه، ليبقى اسمه حاضرًا للأجيال القادمة من اللاعبين والجماهير.

كما وجّه النادي خالص تعازيه لأسرة الفقيد ومحبيه، مشددًا على أن بونجا سيظل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وادى دجلة، وسيبقى مثالًا يحتذى به في العزيمة والإصرار داخل وخارج الملعب.