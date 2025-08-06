نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يسدد القسط الأخير من صفقة عبدالرحمن مجدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام نادي بيراميدز اليوم، بسداد قيمة القسط الأخير من صفقة انتقال عبد الرحمن مجدي للنادي الإسماعيلي في إطار العلاقة الأخوية التي تربط بين الناديين.

وكان نادي بيراميدز تعاقد مع عبد الرحمن مجدي قادما من صفوف النادي الإسماعيلي، بداية الموسم الماضي.

وكان القسط الأخير من الصفقة يستحق السداد خلال الأيام القادمة، وتحرك نادي بيراميدز في إطار علاقته الوطيدة بالنادي الإسماعيلي وسدد قيمة القسط الأخير اليوم بقيمة ٥ ملايين جنيه لحساب الدراويش.

وجاء تحرك نادي بيراميدز لدعم الدراويش في إطار العلاقة القوية التي تربط الناديين وبالأخص المهندس ممدوح عيد بمحافظة الإسماعيلية، ورغبته في دعم النادي في هذه المرحلة.