نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة قوية في ختام مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية متنوعة خلال مران اليوم، وحرص يانيك فيريرا وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في ختام المران، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

