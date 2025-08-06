إيفرتون يضم لاعب تشيلسي

إيفرتون يضم لاعب تشيلسيأعلن نادي إيفرتون الانجليزي، اليوم، عن تعاقده مع لاعب تشيلسي السابق كيرنان ديوسبري-هول لخمس سنوات.

وذكر النادي، في بيان، أن اللاعب ديوسبري سيبقى معه حتى نهاية يونيو 2030، ليصبح خامس صفقة يبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تشارلي ألكاراز وثيرنو باري ومارك ترافرز وآدم أزنو.

وقد بدأ ديوسبري-هول مسيرته في صفوف نادي ليستر سيتي، وبعد فترات إعارة مع بلاكبول ولوتون تاون أثبت خلالها قدراته المميزة وانتقل إلى نادي تشيلسي في يوليو 2024.

وشارك كيرنان في 36 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، حيث كان اللاعب الوحيد الذي شارك في جميع مباريات الفريق الـ 15 في موسمه المظفر بدوري المؤتمرات الأوروبي، مسجلًا أربعة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.