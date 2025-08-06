نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يوجه تعليمات خاصة لمدافعي الزمالك خلال مران اليوم استعدادا للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم تعليمات فنية خاصة للمدافعين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

فيريرا يوجه تعليمات خاصة لمدافعي الزمالك

وحرص المدير الفني على الحديث مع المدافعين عن بعض الأمور الفنية لتنفيذها في الملعب، بجانب بعض الأدوار المتعلقة بمركزهم وطريقة اللعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.