فيريرا يُخفف الحمل البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا في افتتاح الدوري

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تخفيف الحمل البدني، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية خفيفة تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.