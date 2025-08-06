نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الجيش الملكي يعلن عودة رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الجيش الملكي المغربي عودة رضا سليم لاعب النادي الأهلي لصفوف النادي المغربي من جديد وذلك على سبيل الإعارة.

وضم الجيش الملكي رضا سليم لمدة موسم واحد ليعود لناديه من أجل المشاركة واستعادة مستواه من جديد.

وكان اسم المغربي على حسابات عدة أندية مصرية أبرزها سيراميكا كليوبترا ليعود مرة أخرى لصفوف ناديه القديم بعد اكتمال عدد الأجانب في المارد الأحمر.

وجدير بالذكر أن الأهلي يواجه مودرن سبورت في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة.