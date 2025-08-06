نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية للاعبي الزمالك استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني خلال المحاضرة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بطريقة اللعب، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات لتنفيذها خلال مران اليوم.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بفريق سيراميكا كليوباترا، وطريقة لعب الفريق المنافس من أجل الاستعداد للقاء المقبل بالشكل الأنسب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.