لاعب برشلونة يهاجم لامين يامال بسبب تصرفاته

أحمد جودة - القاهرة - حذر جيفرين سواريز لاعب برشلونة السابق، من تصرفات الشاب لامين يامال نجم الفريق، خارج الملعب، مشيرًا إلى أنه "لا يعتبر صانع الفارق وحده" وهو ما ينطبق على الأرجنتيني ليونيل ميسي كذلك أثناء فترة وجوده داخل النادي.

وأثار يامال الجدل مؤخرًا بالعديد من التصرفات بعدما استعان بأشخاص من قصار القامة "ذوي القزامة" لأداء فقرات استعراضية في عيد ميلاده الثامن عشر، كما ظهر مؤخرًا في ملهى ليلي مع مغنية أرجنتينية حسب صحيفة "ماركا".

وقال جيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": عمره 18 عامًا، ومن الطبيعي ألا يدرك عواقب أفعاله، لكن يجب التدخل فورًا، لأنه إن لم يتم ضبطه في الوقت المناسب... علينا نسيان الأمر. أعتقد أن برشلونة سيتصرف بشكل صحيح.

وأضاف: هو ليس اللاعب الذي يصنع الفارق، برشلونة يملك عناصر ممتازة، مثل بيدري، الأمر يشبه الحديث عن ميسي، فهو لم يكن ليصبح ما هو عليه دون تشافي وإنييستا، انظر ماذا حدث بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

واشتهر جيفرين سواريز، بعدما سجل هدفًا في فوز برشلونة التاريخي بخماسية نظيفة على الغريم ريال مدريد موسم 2010-2011.

