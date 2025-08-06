نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف مصطفى أول مصري وعربي يدير الكونغ فو بدورة الألعاب العالمية بالصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية المقامة في الصين، إسناد إدارة منافسات الووشو كونغ فو إلى المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتواجد في هذا المنصب.

ويعد تواجد شريف مصطفى في ذلك المنصب بدورة الألعاب العالمية المقامة في الصين، تأكيدًا على مكانته كأحد أبرز الشخصيات الرياضية على الساحة العالمية، خلال مشاركته الفعالة في دورة الألعاب العالمية التي تُعد من أقوى الأحداث الرياضية الدولية متعددة الألعاب.

ومن داخل ملاعب البطولة، تابع شريف مصطفى عن قرب كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية، حيث حرص على نقل صورة مشرفة عن مدى تطور رياضة الووشو في مصر والمنطقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتطوير اللعبة على مستوى العالم.

من ناحية أخرى غادرت بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو «ساندا» إلى مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الصين، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية.

يرأس البعثة الرائد أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقود الفريق فنيًا الكابتن رامي كامل، وتضم البعثة اللاعبة منة الله محمد في منافسات وزن 70 كجم واللاعب الحسين وهدان في منافسات وزن 85 كجم.