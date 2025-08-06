نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب نيوكاسل يفاجئ الجميع بقرار نارية تجاه ألكسندر إيزاك قبل انطلاق الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، قرر المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، الدفع بالمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في إحدى مباريات الفريق الودية المقبلة، وذلك بالرغم من غيابه عن التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية وتدربه بشكل منفرد.

إيدي هاو يفاجئ الجميع بقرار إشراك إيزاك بالوديات

ووفقًا لما كشفته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن المدرب الإنجليزي قرر إشراك إيزاك في مواجهة إسبانيول الإسباني، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن استعدادات نيوكاسل لانطلاق الموسم الجديد. وتأتي هذه المباراة قبل أقل من 24 ساعة على مواجهة قوية أخرى أمام أتلتيكو مدريد، ما يعكس نية هاو في اختبار أكبر عدد ممكن من لاعبيه.

القرار يفتح الباب أمام مواجهة محتملة بين إيزاك وجماهير نيوكاسل التي أبدت غضبها مؤخرًا من تصرفات اللاعب، خاصة بعد أن ترددت أنباء قوية عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إيزاك تقدم بطلب رسمي لإدارة النادي للسماح له بالمغادرة، وذلك في ظل اهتمام نادي ليفربول بالحصول على خدماته، حيث يُقال إن "الريدز" قدموا عرضًا رسميًا لضمه في الميركاتو الجاري.

ويُعد ألكسندر إيزاك من أبرز نجوم نيوكاسل في الفترة الماضية، وقد أسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية للفريق في الموسم السابق، إلا أن رغبته المفاجئة في الرحيل، إلى جانب ابتعاده عن المجموعة في التدريبات، أثارا الكثير من الجدل داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

ولا يزال مستقبل المهاجم السويدي غير محسوم، حيث من المنتظر أن تلقي مشاركته في لقاء إسبانيول الضوء على موقفه النهائي، سواء بالبقاء أو حسم انتقاله إلى وجهة جديدة في الأيام المقبلة.