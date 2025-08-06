نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُنهي إجراءات التعاقد مع الجناح البرازيلي خوان ألفينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الزمالك المصري في حسم صفقة التعاقد مع الجناح البرازيلي الشاب خوان ألفينا، لاعب نادي أوليكساندريا الأوكراني، وذلك في إطار خطة الفريق لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يُنهي إجراءات التعاقد مع الجناح البرازيلي خوان ألفينا

وكشف مصدر موثوق داخل القلعة البيضاء، في تصريحات خاصة لموقع «يلا كورة»، أن المفاوضات مع اللاعب وصلت إلى مراحلها النهائية قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي مع ناديه الأوكراني، مؤكدًا أن الزمالك حصل بالفعل على توقيع اللاعب لمدة أربعة مواسم قادمة.

ويُعتبر خوان ألفينا، البالغ من العمر 22 عامًا، من اللاعبين الواعدين الذين يجيدون اللعب في مركز الجناح الأيمن، ويتميّز بالسرعة والمراوغة والقدرة على صناعة الفارق في الثلث الهجومي الأخير.

وشارك اللاعب البرازيلي مع نادي أوليكساندريا منذ انضمامه إليه عام 2023 في 42 مباراة رسمية، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة، مما جعله محط أنظار عدد من الأندية، قبل أن يحسم الزمالك السباق لضمه.

وبهذه الصفقة، يواصل الزمالك تدعيم صفوفه بقوة استعدادًا للموسم الجديد، حيث أعلن النادي حتى الآن عن التعاقد مع 9 لاعبين جدد، هم: مهدي سليمان، أحمد شريف، عمرو ناصر، عدي الدباغ، آدم كايد، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عبد الحميد معالي، وشيكو بانزا.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب جوزيه جوميز (إذا أردت يمكن إدراج اسم المدرب الحالي) في أن يقدّم خوان ألفينا الإضافة المطلوبة في الجبهة اليمنى، خاصة مع سعي الفريق للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.