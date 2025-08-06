الرياضة

نجوم كرة يحصلون على الرخصة D

تواصل رخصة التدريب D فعالياتها في نادي اتحاد الشرطة، بمشاركة نجوم كرة سابقين، بمنطقة الدراسة، والتي تشهد حضورًا مميزًا من عدد من اللاعبين السابقين الذين بدأوا خطواتهم العملية نحو دخول المجال التدريبي.

وتُقام المحاضرات على مدار عدة أيام، بإشراف محاضرين معتمدين من الاتحاد المصري لكرة القدم، وتأتي ضمن خطة الاتحاد لتأهيل جيل جديد من المدربين وفقًا لأحدث معايير التدريب المعتمدة من الاتحادين الأفريقي والدولي.

ويشارك في الرخصة عدد من نجوم الكرة السابقين، أبرزهم: محمد نجيب، مدافع واتحاد الشرطة، وباسم علي، الظهير الأيمن السابق للأهلي والمقاولون، بالإضافة إلى محمد رزق، لاعب وسط الأهلي وطلائع الجيش السابق وعمر خالد جاد الله، وإبراهيم عبدالخالق، لاعب الزمالك وسموحة السابق، إلى جانب أحمد شديد قناوي، الظهير الأيسر السابق للأهلي والمصري، وجميعهم يسعون لاكتساب الأسس العلمية والفنية في عالم التدريب.

ومن المنتظر أن تُختتم فعاليات الرخصة التدريبية اليوم الأربعاء المقبل، الموافق 6 أغسطس، بعد استكمال كافة الجوانب النظرية والعملية، على أن يحصل الناجحون على الشهادة الرسمية المعتمدة من اتحاد الكرة.

