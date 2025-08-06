نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهام شعبان ضمن قائمة منتخب مصر للشابات تحت 20 عامًا استعدادًا لمباراتي غينيا الاستوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء سهام شعبان لاعبة فريق المصري للكرة النسائية للانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني للناشئات تحت 20 عامًا.

سهام شعبان لاعبة المصري ضمن قائمة منتخب مصر للشابات تحت 20 عامًا

وينطلق المعسكر غدا الخميس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ويستمر لمدة أربعة أيام وذلك استعدادًا لمباراتي المنتخب بتصفيات كأس العالم أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية والمقرر إقامتهما خلال شهر سبتمبر المقبل.