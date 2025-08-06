نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يحدد سعر فيتينيا.. وريال مدريد يضعه على رأس أولوياته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القيمة المالية المطلوبة للاستغناء عن خدمات لاعبه البرتغالي فيتينيا، وسط اهتمام جاد من نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

باريس سان جيرمان يحدد سعر فيتينيا

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن المدير الفني للميرينجي، الإسباني تشابي ألونسو، وضع اسم فيتينيا على رأس قائمة أولوياته لتدعيم خط الوسط، خاصة في ظل تمسك مانشستر سيتي بالاحتفاظ بلاعبه رودري، ما جعل الريال يوجه أنظاره نحو اللاعب البرتغالي المميز.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان ترى في فيتينيا أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق المستقبلي، لكنها رغم ذلك لا تمانع في التفاوض بشأن بيعه إذا حصلت على عرض لا يقل عن 130 مليون يورو، وهو السعر الذي حددته كبداية لأي محادثات رسمية مع ريال مدريد.

ويبحث النادي الملكي عن لاعب وسط يمتلك القدرة على ضبط الإيقاع واختراق الخطوط الدفاعية، وهي المهام التي كان يتولاها سابقًا الثنائي المخضرم توني كروس ولوكا مودريتش، واللذان باتا يقتربان من ختام مشوارهما مع الفريق.

يُذكر أن فيتينيا انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من بورتو البرتغالي في صيف عام 2022، مقابل صفقة بلغت قيمتها نحو 41.5 مليون يورو، ونجح منذ ذلك الحين في حجز مكانه كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق الباريسي.