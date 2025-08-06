نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيس ضد بنفيكا في تصفيات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نيس الفرنسي المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم لخوض مواجهة نارية أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ويحل بنفيكا ضيفًا ثقيلًا على نظيره نيس في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أليانز ريفييرا، في ذهاب الدور الثالث من تصفيات بطولة الشامبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر البالغ من العمر 40 عامًا، في المباراة التي ستقام على استاد أليانزا ريفييرا معقل النادي الفرنسي.

موعد مباراة نيس ضد بنفيكا في تصفيات دوري أبطال أوروبا

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد بنفيكا في تصفيات دوري أبطال أوروبا