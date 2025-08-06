نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره كريستال بالاس يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار نهائي كأس السوبر الإنجليزي.

ويحتضن ملعب "ويمبلي"، هذه المواجهة القوية والصعبة التي ستجمع بين فريقي ليفربول وكريستال بالاس، ضمن نهائي كأس السوبر الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في نهائي كأس السوبر الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس السوبر الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس يوم الأحد المقبل، عبر قنواتها.