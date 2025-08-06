نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل الحصول على فرصة.. فاركو يعلن ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاركو يواصل تدعيم الصفوف استعدادا للموسم الجديد

من أجل الحصول على فرصة.. فاركو يعلن ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي.

يوسف سيد عبد الحفيظ، فاركو، أعلن نادي فاركو التعاقد رسميا مع لاعب النادي الأهلي يوسف سيد عبد الحفيظ.

ولم يتمكن اللاعب من الحصول على فرصة المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترات الماضية، حيث قضى يوسف سيد عبد الحفيظ الموسم الماضي معارا مع سيراميكا كليوباترا.

صفقات نادي فاركو

ويعد يوسف سيد عبد الحفيظ هو ثالث صفقات نادي فاركو بشكل رسمي حتى الآن من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وذلك بعدما أعلن النادي عن ضم كل من حسين حسني وتيو فيرنانديز.

كما أتم نادي فاركو اتفاقه لضم كل من إسلام المزين من سيراميكا كليوباترا، وكريم الطيب من بيراميدز، ولكن لم يتبقى سوي توقيع العقود والإعلان بشكل رسمي.

يوسف سيد عبد الحفيظ

وسبق أن شارك صاحب الـ 20 عاما مع الأهلي في 3 مباريات فقط، وذلك في الجولات الأخيرة من الموسم قبل الماضي ضد زد وإنبي ومودرن سبورت.

وكان قد رحل عن صفوف نادي فاركو عدد كبير من القوام الأساسي للفريق، على رأسهم المدافع ياسين مرعي الذي انضم لصفوف النادي الأهلي.

بجانب انتقال المهاجمين عمرو ناصر، وأحمد شريف لصفوف نادي الزمالك.

موعد بداية الدوري المصري

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بمواجهة بيراميدز ضد وادي دجلة، ويلعب نادي فاركو في الجولة الأولى ضد إنبي.