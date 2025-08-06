نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر 2025.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد نادي برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لمواجهة كومو الإيطالي بقيادة الإسباني فابريجاس يوم الأحد المقبل في كأس خوان غامبر 2025.

ويحتضن ملعب "يوهان كرويف"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي برشلونة الإسباني وكومو الإيطالي يوم الأحد المقبل استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة برشلونة ضد كومو في كأس خوان غامبر

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد كومو يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كومو في كأس خوان غامبر

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة الإسباني ضد كومو الإيطالي مساء الأحد المقبل، عبر قناة البرسا، الناقل الحصري لمباريات الفريق الكاتالوني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.