نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وروما الودية التحضيرية للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإيطالي وديًا مع نظيره روما الإيطالي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري.

ويستضيف ملعب "بيسكوت"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي أستون فيلا وروما، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة أستون فيلا ضد روما الودية

تنطلق صافرة البداية لمباراة أستون فيلا ضد روما اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد روما الودية

لم تعلن أي قناة تليفزيونية حتى الآن في الشرق الأوسط إذاعة المباراة الودية التي ستجمع بين فريقي أستون فيلا الإنجليزي ضد روما الإيطالي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.