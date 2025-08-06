نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوري المصري الموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المحلية موعد بداية الدوري المصري في الموسم الجديد.

موعد بداية الدوري المصري الموسم الجديد 2025-2026

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد بداية مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد، حيث قامت بتحديد يوم الجمعة 8 أغسطس 2025 من أجل بداية بطولة الدوري المصري.

تم تقديم موعد بداية الدوري حتى يتمكن اللاعبون من خوض أكبر عدد من الجولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المُقبل من أجل استئناف مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تنتهي البطولة قبل بداية المونديال وذلك لتوفير الوقت للمنتخب لإقامة مُعسكر إعداد للبطولة.

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية بنقل فعاليات الدوري المصري مجانا وحصريًا عبر قنواتها وبكل تأكيد ستجد جميع مباريات البطولة عبر شاشاتها.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة وضع إستثناء خاص في الموسم الجديد من الدوري المصري، حيث تم إلغاء الهبوط مع صعود ثلاثة فرق إلى الدوري المصري ليصبح إجمالي الأندية المُشاركة 21 فريقًا.

وسيقام الدوري على مرحلتين: المرحلة الأولى، ستكون بنظام الدوري من دور واحد آي يخوض كل نادي 20 مباراة. والمرحلة الثانية، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين وهما مجموعة التتويج ومجموعة الهبوط.

يعتبر الدوري المصري من أشهر الدوريات في في القارة الإفريقية والوطن العربي بسبب سيطرة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بجانب منتخب الفراعنة على أغلب البطولات في القارة السمراء وبعد حصول بيراميدز على دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي والمُنافسة الشرسة التي أظهرها في أستطاع أن يُفرض نفسه كخصم جديد قد يُضيف مُصطلح جديد وهو مُثلث الرعب المصري بجانب قطبي الكرة المصرية لتزيد حدة المنافسة والصراع على اللقب.

شهد الموسم الماضي من الدوري المصري منافسة مثيرة بين الأهلي وبيراميدز قبل أن يحسم المارد الأحمر اللقب لصالحه في الجولة الأخيرة.