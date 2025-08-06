نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوري الإسباني الموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأوروبية تحديدا الإسبانية لمتابعة بداية الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

موعد بداية الدوري الإسباني الموسم الجديد 2025-2026

قامت رابطة الدوري الإسباني بتحديد انطلاق الموسم الجديد يوم الأحد 17 أغسطس الحالي بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المتوقع أن تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026.

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس حاصلة على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإسباني عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد خصصت قناة beIN Sports 3 لتكون القناة الأساسية لبث مباريات الليجا.

يعتبر الدوري الإسباني من أكثر البطولات مشاهدة على مستوى العالم بفضل المنافسة الشرسة بين عملاقي الكرة الإسبانية والأوروبية ريال مدريد وبرشلونة الذي حقق لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بعد صراع كبير تابعه جميع عُشاق الساحرة المستديرة ليصبح في رصيده 28 لقب من البطولة.

حصد برشلونة تحت قيادة المدرب هانز فليك الثلاثية المحلية في الموسم الماضي (الدوري والكأس والسوبر) كما فاز على ريال مدريد في جميع المواجهات مما دفع مسئولي المرينجي لتدعيم صفوفه بأكثر من لاعب بجانب التعاقد مع تشابي ألونسو ليقود الملكي خلفًأ لكارلو أنشيلوتي ليمهد لصراع شرس مع البرسا في الموسم المقبل.

سيشهد الموسم المقبل صراع جديد على وشك الانطلاق وستكون هناك منافسة شرسة على لقب الليجا والتي ينضم لها أندية أخرى مثل أتلتيكو مدريد الخصم الدائم أو جيرونا الحصان الأسود في الموسم قبل الماضي، حيث تمتلك الأندية الإسبانية أكبر كم من المواهب الشابة التي تنجبها لكرة القدم.

وسيستمر برشلونة في السعي لتحقيق لقب الدوري الإسباني وتقليل الفارق بينه وبين ريال مدريد صاحب الألقاب التاريخية، حيث حقق المرينجي بطولة الدوري الإسباني 36 مرة وهو رقم صعب بالتأكيد.