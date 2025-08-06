نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية تحديدا الإنجليزية عن موعد بداية الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

موعد بداية الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2025-2026

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي موعد انطلاق الموسم الجديد والذي يكون يوم الجمعة 15 أغسطس الحالي.

كما حددت الرابطة موعد انتهاء الدوري الإنجليزي، حيث ستكون الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباريات البريميرليج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخصصت القناتين beIN Sports 1 وbeIN Sports 2 لنقل جميع مباريات الدوري الإنجليزي.

نجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة العشرين في تاريخه ليعادل مانشستر يونايتد كأكثر فريق إنجليزي تتويجًا باللقب ويخوض الموسم الجديد بصفقات نارية من أجل الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

سيواجه ليفربول خصوم استعان كل منهم بأفضل اللاعبين ودعم صفوفه من أجل المنافسة في الموسم الجديد على رأسهم مانشستر سيتي الذي كان قد حقق اللقب 4 مرات على التوالي قبل أن يقطع ليفربول هذه السيطرة في الموسم الماضي.

ويطمح أيضًا آرسنال في تحقيق هدفه الغائب منذ 22 عامًا بعد معاناة مع المنافسة قصيرة الأمد وخسارة اللقب في اللحظات الأخيرة سواء مع مانشستر سيتي أو ليفربول خلال آخر موسمين.

أيضا سيواجه تاريدز منافسة شرسة من جانب تشيلسي الفائز مؤخرًا ببطولة كأس العالم للأندية بعد تدعيمه لصفوفه بصفقات من العيار الثقيل مع كتيبة يقودها المتألق كول بالمر، هذا بجانب أيضًا مانشستر يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل وكلا منهم لديه طموح في البطولة الأقوى والأهم عالميًا.

وسينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة ليفربول وبورنموث يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس الحالي على ملعب أنفيلد.