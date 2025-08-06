نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا وروما الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، بمواجهة قوية أمام نظيره روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، استعدادًا لمباريات الموسم الجديد.

موعد مباراة استون فيلا ضد روما الودية

وستنطلق صافرة مباراة روما ضد استون فيلا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب بسكوت.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد روما

ومن المقرر أن يتم بث مباراة استون فيلا مع نظيره روما الإيطالي في المباراة الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد؛ عبر قناة الشارقة الرياضية.