موعد مباراة ارسنال وفياريال الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.. والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، مع نظيره فياريال الإسباني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس، في المباراة الودية التي ستجمع بينهما استعدادا للموسم الجديد.

موعد مباراة ارسنال ضد فياريال الودية

ومن المنتظر أن تقام مباراة آرسنال وفياريال الودية مساء اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة لقاء أرسنال وفياريال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة بتوقيت الإمارات معقل الفريق الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد فياريال

والجدير بالذكر أن مباراة آرسنال وفياريال الودية، من المقرر أن يتم اذاعتها على الهواء مباشرة وبشكل حصري على قناة الشارقة الرياضية.