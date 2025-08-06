نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، عبر السطور التالية مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد أهم مباريات اليوم الودية في جميع البطولات

الهلال ضد بليجن، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ارسنال ضد فياريال، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة الشارقة الرياضية.

استون فيلا ضد روما، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة الشارقة الرياضية.