محمد عادل: لجنة الحكام لم تقف بجواري في أزمة التسريب

أحمد جودة - القاهرة - كشف الحكم الدولي محمد عادل كواليس أزمة التسريب الصوتي وذلك في ظهوره الإعلامي الأول بعد الأزمة.

وقال الحكم الدولي في تصريحات تلفزيونية: "أحد أعضاء لجنة الحكام حصل على التسجيل الصوتي وعرضه على الإعلاميين".

وتابع: "الإعلامي رفض بث التسجيل الصوتي، وتم عرضه على زميله الاخر وهو أحد المتهمين بالقضية وقام ببثه".

وواصل: " زملائي في التحكيم وقفوا لجواري أبرزهم سامي هلهل، كما تواجد الدولي السابق محمد صلاح عبد الفتاح في الأزمة ولجنة الحكام لم تقف لجواري".

واختتم: "نحضر الخبير الأجنبي من أجل أن يكون صدادة للأندية الكبيرة وليس للتطوير".