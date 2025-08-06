نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر: وسام أبو علي خسارة فنية للأهلي وعدي الدباغ صفقة رابحة للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد حمودة نجم منتخب مصر والمقاولون العرب السابق إن بيراميدز يُعد الفريق الأكثر استقرارًا والأقرب للمنافسة على البطولات هذا الموسم، بفضل تمسكه بالقوام الأساسي وعدم التفريط في نجومه.

نجم منتخب مصر: وسام أبو علي خسارة فنية للأهلي

وأوضح حمودة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن المدير الرياضي للزمالك جون إدوارد فرض رؤيته على الجهاز الفني، ما ساهم في التعاقد مع صفقات جديدة ".

وتابع: “صفقات الزمالك الحالية بحاجة للوقت، وأطالب الإدارة بعدم التسرع في تقييم الأداء الفني، بل دعم الجهاز الفني لاستغلال كافة العناصر الجديدة”.

وأكد حمودة أن اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ سيكون إضافة قوية للفريق الأبيض في الموسم الجديد لافتا إلى أنه مهاجم حركي ومميز.

واختتم حديثه بالإشادة بأمام عاشور لاعب الأهلي، قائلًا: “أمام عاشور من أفضل اللاعبين المصريين في السنوات الأخيرة، واختتم حمودة: "رحيل وسام أبو علي يمثل خسارة فنية كبيرة للأهلي أيضًا "٠