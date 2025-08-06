نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجفالي يبتعد عن حسابات فاركو.. والزمالك يتحرك لتسويقه قبل غلق القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، كشف أن اللاعب التونسي أحمد الجفالي خرج من دائرة اهتمامات نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كان هناك اهتمام مبدئي بضمه خلال الأسابيع الماضية.

الجفالي يبتعد عن حسابات فاركو

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "مسؤولي فاركو صرفوا النظر عن التعاقد مع الجفالي لأسباب فنية تتعلق برؤية الجهاز الفني، في ظل سعي الفريق لتدعيم صفوفه بعناصر أخرى في مراكز مختلفة".

وتابع، يسابق جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، الزمن في الفترة الحالية لتسويق اللاعب خارجيًا أو محليًا، قبل غلق باب القيد الصيفي غدًا الأربعاء،.

ويُعد الجفالي من اللاعبين الأجانب في صفوف الزمالك، ويملك عقدًا مع النادي، مما يزيد من صعوبة الموقف في حال عدم تسويقه، نظرًا لقيود عدد اللاعبين الأجانب في القوائم، وعدم رغبة الجهاز الفني بقيادة البلحيكي فيريرا في الاعتماد عليه بالموسم الجديد٠