نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد محمد السيد: أنا لست وكيل أبني والزمالك طالبه بالتجديد والرحيل بعد كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال والد محمد السيد لاعب نادي الزمالك، إنه ليس وكيل اللاعب ووكيله هو أحمد يحيى.

الزمالك طالب محمد السيد بالتجديد والرحيل بعد كأس العالم

وتابع محمد السيد خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" محمد يُقدر نادي الزمالك وجماهيره بكل تأكيد".

وأضاف:" الزمالك طالب محمد بالتجديد مع وعد بالرحيل بعد كأس العالم للشباب في حال وصول عرض مناسب".

واختتم:" هناك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك مع أول توقف لمسابقة الدوري، محمد مصمم على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا".