نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن التونسي سيف الدين الجزيري، اقترب من قيادة هجوم نادي الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

سيف الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" هذا بعدما نال اللاعب ثقة الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، عقب ظهوره بمستوى مميز خلال فترة الإعداد والمباريات الودية الأخيرة، وهو ما دفع المدرب للتراجع عن فكرة رحيله والتمسك باستمراره مع الفريق".

واختتم:" كان الجزيري قريبًا من مغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن تطور مستواه وفاعليته الهجومية جعلا الجهاز الفني يعيد حساباته ويمنحه فرصة التواجد ضمن التشكيلة الأساسية في افتتاحية الموسم".