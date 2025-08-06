نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود جهاد جاهز لمواجهة سيراميكا.. وشكوك حول لحاق فتوح بالمباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود جهاد، لاعب الزمالك، أصبح جاهزًا للتواجد ضمن قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا في افتتاح مشوار الأبيض ببطولة الدوري الممتاز.

محمود جهاد جاهز لمواجهة سيراميكا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تتبقى مسألة مشاركة جهاد بشكل أساسي في يد الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا".

واختتم:" في المقابل، يقترب أحمد فتوح من الغياب عن اللقاء، في ظل اكتفائه بأداء تدريبات فردية خلال الأيام الماضية، بعد أزمته الأخيرة التي أبعدته عن الفريق، وهو ما يضع علامات استفهام حول جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة".