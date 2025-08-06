نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد والمحلة يترقبان موقف كاظم إبراهيما في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن كاظم إبراهيما لاعب الأهلي الشاب صاحب الجنسية النيجيرية والذي ظهر بمستوى جيد خلال المباريات الودية الأخيرة للفريق تحت انظار زد والمحلة.

زد والمحلة يترقبان موقف كاظم إبراهيما في الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" نادي زد بقيادة محمد شوقي استفسروا عن اللاعب بشكل ودي وعلى الجانب الأخر غزل المحلة أيضًا استفسر عن اللاعب وعن موقف الأهلي في حال طلب المحلة استعارته".

واختتم:" كاظم له قصة جميلة وهي إن الثنائي وليد سليمان ومحمد شوقي تكفلا بمصاريف اللاعب في مصر بجانب النادي الأهلي بسبب إن اللاعب لم يوقع على عقود مع الأهلي بسبب سنه وعندما أكمل 18 سنة وقع على العقود".