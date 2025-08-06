نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة "تعنّت" الأهلي في صفقة وسام أبوعلي وكولومبوس كرو الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة ما أثير بشأن تعنّت النادي الأهلي في صفقة انتقال اللاعب وسام أبوعلي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "قضية وسام أبوعلي أثارت جدلًا واسعًا منذ الصباح، وتناقل البعض معلومات مغلوطة دون الرجوع إلى اللوائح المنظمة.

وأكمل:" الأهلي لم يتعنت إطلاقًا، بل وافق رسميًا على رحيل اللاعب وأرسل خطابًا بالموافقة إلى نادي كولومبوس الأمريكي، لكن حتى هذه اللحظة، لم يقم النادي الأمريكي بسداد القسط الأول من قيمة الصفقة."

وأضاف: "قيد وسام أبوعلي في قائمة الأهلي أمر طبيعي للغاية، إذ إن القائمة الأولى التي تشمل اللاعبين المستمرين من الموسم الماضي تم إرسالها في شهر يونيو، أي قبل بدء الحديث عن رحيله أو مغادرته للنادي."

وأوضح الغندور: "بمجرد تسلّم الأهلي للقسط الأول من الصفقة، سيتم رفع اسم وسام من القائمة المحلية وإرسال بطاقته الدولية إلى النادي الأمريكي لقيده رسميًا في قائمته."

وأشار إلى أن وسام أبوعلي سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الحصول على التصاريح والتأشيرة اللازمة.

واختتم الغندور حديثه قائلًا: "قد يتساءل البعض عن سبب عدم سفر وسام بالتأشيرة التي حصل عليها سابقًا ضمن بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، والإجابة ببساطة أن هذا غير قانوني، كل تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة تُحدّد بدقة الغرض من الزيارة، ولا يمكن استخدامها في أغراض أخرى."