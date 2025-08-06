نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن صندوقة: الدباغ إضافة قوية للزمالك وآدم كايد صفقة مفيدة.. وحامد حمدان سيكون مكسبًا كبيرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أيمن صندوقة، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي الفلسطيني، بقدرات اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، مؤكدًا أن انضمامه لنادي الزمالك يُعد إضافة كبيرة للفريق الأبيض.

وقال صندوقة، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك، إن الدباغ لاعب كبير ويستحق كل الإشادة، مشيرًا إلى أنه يمتلك شخصية قوية ستساعده على التأقلم سريعًا مع الأجواء في القلعة البيضاء.

وأوضح المدرب الفلسطيني أن الدباغ تدرج في منتخبات الشباب، ولعب في أكثر من مركز من بينها الظهير الأيسر والمدافع، إلى جانب مركزه الأساسي، كما سبق له اللعب كحارس مرمى مع فريق هلال القدس أثناء ركلات الترجيح، وهو ما يعكس تنوعه ومرونته التكتيكية.

وأضاف صندوقة: "عدي ليس غريبًا عن الكرة العربية، وأنا على علاقة به منذ ست سنوات، وأؤكد أنه سيكون حاضرًا بقوة من أول مباراة مع الزمالك".

كما تحدث عن اللاعب آدم كايد، واصفًا إياه بأنه صفقة مفيدة للزمالك، لافتًا إلى أنه أظهر قدرات فنية رائعة خلال مشاركته مع منتخب فلسطين.

وعن حامد حمدان، قال صندوقة: "أتمنى إتمام التعاقد معه، فهو لاعب مميز وسيكون مكسبًا كبيرًا للفريق".

واختتم صندوقة تصريحاته بالإشارة إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الزمالك في فلسطين، مؤكدًا وجود رابطة رسمية للنادي في غزة، ومتابعة حثيثة من الجماهير هناك لكل مباريات الفريق الأبيض.