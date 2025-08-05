أياكس يتعاقد مع الشقيقين المغربيين

أياكس يتعاقد مع الشقيقين المغربيينأعلن أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الشقيقين المغربيين زكريا وعبد الله وزان، لمدة موسمين للأول، وثلاثة مواسم للثاني.

وقال نادي العاصمة الهولندية عبر موقعه الإلكتروني: "تعاقد أياكس مع زكريا وزّان، ووقّع المهاجم (18 عامًا) عقدًا يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2027".

وُلد زكريا وزان في 24 سبتمبر/ أيلول 2006 في أمستردام، وبدأ المهاجم مسيرته الكروية في نادي زيبورخيا، وانضم إلى أكاديمية أياكس للشباب عام 2016، وتم تصعيده للعب مع فريق تحت 23 عامًا هذا الموسم.

وقال المدير الرياضي للنادي، مارين بويكر: "زكريا مهاجم قوي بدنيًا، يتمتع بحس تهديفي عالٍ، ويجيد التمركز داخل منطقة الجزاء واستغلال المساحات".

وأضاف بوكر: "نعتقد أن مؤهلاته الخاصة ستُضيف قيمة لفريقنا، ونأمل أن يبرهن عن ذلك هذا الموسم مع أياكس تحت 23 سنة".

كما أعلن أياكس أيضًا عن تعاقده مع لاعب الوسط عبد الله وزان، الذي أحرز مع المغرب لقب كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا في أبريل/ نيسان الماضي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقال أياكس في بيان رسمي: "تعاقد أياكس مع عبد الله وزان، ووقع لاعب الوسط البالغ من العمر 16 عامًا عقدًا يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2028".

وُلد عبد الله وزان في 15 يناير/ كانون الثاني 2009 في أمستردام، وبدأ مسيرته الكروية مثل شقيقه في نادي زيبورخيا، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية أياكس للشباب عام 2016، وتدرب في عدة فرق شبابية، وسيكون ضمن تشكيلة أياكس تحت 23 عامًا هذا الموسم.

وعن عبد الله، قال بويكر: "نحن في غاية السعادة لتمكننا من التوقيع مع عبد الله اليوم. إنه لاعب وسط هجومي مبدع، يلعب دورًا محوريًا في تسجيل الأهداف وصناعتها".

وأضاف: "يتمتع بقدرة كبيرة على الربط بين لاعبي الوسط والمهاجمين، وخلق الخطورة من خلال التمريرات الحاسمة والمراوغات. عبد الله يمتلك رؤية ممتازة، وأنا واثق من أنه سيُظهر أيضًا إمكانياته مع فريق أياكس تحت 23 عامًا هذا الموسم".