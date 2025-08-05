نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي: اخترت كولومبوس لأنني أطمح في الاحتراف الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اللاعب وسام أبو علي، المنتقل حديثًا إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، عن السبب الرئيسي وراء اختياره هذا النادي، مؤكدًا أن طموحه الأكبر هو الاحتراف في أوروبا خلال المرحلة المقبلة من مسيرته الكروية.

وقال أبو علي في تصريحات لبرنامج “حارس الأهلي” الذي يُقدمه الكابتن أحمد شوبير:

“في حديثي مع الكابتن شوبير، سألني: ليه اخترت كولومبوس؟ قلت له لأن فيه فرصة من خلال الأندية دي إن الواحد يوصل للاحتراف الأوروبي، وأنا لسه صغير في السن وعايز أستغل أي فرصة.”

وأضاف: “اللعب في الدوري الأمريكي خطوة مهمة، لكن نظري دائمًا على أوروبا، وكولومبوس ممكن يكون بوابة لتحقيق الحلم.”

ويُعد وسام أبو علي من الأسماء الشابة الواعدة، ويأمل أن يحقق انطلاقة قوية مع ناديه الجديد تمهيدًا للانتقال إلى القارة العجوز