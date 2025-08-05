نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 دقيقة.. تأخير انطلاق مباراة مصر وكوريا الجنوبية في افتتاح بطولة العالم لناشئي اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم تحت 19 عامًا، تأخير موعد انطلاق مباراة مصر وكوريا الجنوبية، في افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وأعلنت اللجنة المنظمة إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدًا الأربعاء، بدلًا من إقامتها في الساعة السابعة والنصف مساءً في اليوم ذاته، على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

أعلن اتحاد كرة اليد عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين تحت19 عاما ببطولة العالم التي تستضيفها مصر بدءا من غدا علي 3 صالات تحت شعار "مصر تستقبل العالم ".

وضمت القائمة كلا من، يوسف عبد الهادي وعمر فتحي وعبد المالك محمود ومحمد عدلان ويوسف عمرو وسيف جلال ومريم حمدي وعمر بركة وحازم الصباغ وزياد عواد وعبد الرحمن رشاد وأحمد حلمي وعادل أحمد ويحيي الكردي وحسين محمد ومحمد اسماعيل وعلي مدبولي ويوسف عبدالغني وحمزة وليد تحت قيادة المدير الفني الاسباني فرناندو باربيتو.