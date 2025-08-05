نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتريك جاكبو الضائع يضع محمد صلاح في موقف محرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح شعر بالإحراج داخل معسكر ليفربول، بعد إهداره ركلة جزاء في المباراة الودية التي جمعت الفريق أمام أتلتيك بلباو.

هاتريك جاكبو الضائع يضع محمد صلاح في موقف محرج

وأوضحت الصحيفة أن الركلة التي أهدرها صلاح كانت فرصة لزميله كودي جاكبو لتسجيل الهاتريك، حيث كان قد أحرز هدفين في اللقاء، وكان قريبًا من إنهاء المباراة بثلاثية شخصية، لولا تدخل صلاح في تنفيذ الركلة.

وأضافت الصحيفة أن الموقف أثار بعض ردود الفعل داخل الفريق، خصوصًا في ظل العلاقة الطيبة بين اللاعبين، وهو ما جعل صلاح يشعر بالحرج بعدما حرم زميله من لحظة بارزة في مسيرته.

ويواصل ليفربول استعداداته للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال عدد من المباريات الودية، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني بقيادة آرني سلوت لتجهيز جميع العناصر الأساسية