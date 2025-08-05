نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات على الهلال بعد الانسحاب من كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا يقضي بمعاقبة نادي الهلال، بعد انسحابه من بطولة كأس السوبر السعودي في نسختها الماضية.

عقوبات على الهلال بعد الانسحاب من كأس السوبر السعودي

وتضمن القرار فرض غرامة مالية على النادي بقيمة 500 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى حرمانه من المشاركة في النسخة القادمة من البطولة.

ويأتي هذا القرار في إطار التزام اللجنة بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان سير المسابقات المحلية بشكل منظم ومنضبط