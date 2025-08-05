نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنسيق بين وزارات الشباب والرياضة والمالية والاتصالات واتحاد الكرة… إنهاء أزمة مستلزمات تقنية الـVAR في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الحرص على انتظام انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز في موعدها المحدد، تم التنسيق المشترك بين وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، لحل أزمة مستلزمات تقنية الفيديو المساعد (VAR).

ويأتي هذا التحرك السريع بعد ورود معلومات عن وجود معوقات تقنية قد تؤثر على استخدام تقنية الـVAR، وهي من العناصر الأساسية في إدارة مباريات البطولة، مما كان من الممكن أن يؤخر انطلاق المسابقة أو يؤثر على انتظامها.





وقد أسفر التنسيق الفعّال بين الوزارات المعنية والجهات المختصة عن إنهاء الأزمة، ودخول المستلزمات التقنية اللازمة، مما يضمن انطلاق الموسم الجديد في موعده دون تأجيل، ويؤكد على تكامل الجهود الحكومية لدعم وتطوير منظومة كرة القدم في مصر