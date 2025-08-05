نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمود جاد يوقّع لبيراميدز في صفقة قوية لتدعيم حراسة المرمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع محمود جاد، حارس مرمى نادي المصري، بعد توقيعه رسميًا على عقود انضمامه للنادي السماوي، خلال جلسة جمعته مساء اليوم مع إدارة بيراميدز ووكيل أعماله، وذلك بمقر النادي في استاد الدفاع الجوي.

وشهدت الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بالصفقة، حيث يستعد محمود جاد لبدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية بقميص بيراميدز، في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز والمشاركات القارية.



ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لظهوره الرسمي الأول مع الفريق السماوي.