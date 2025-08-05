نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ربيع يواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي استعدادًا للعودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في إطار البرنامج الموضوع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل معاناته من إصابة عضلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.