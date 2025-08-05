نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة تنسيقية بين جون إدوارد وعبد الناصر محمد استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة تنسيقية بين جون إدوارد وعبد الناصر محمد استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

واطمأن المدير الرياضي على استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة الدوري، وتناقش مع مدير الكرة في بعض الأمور الخاصة بترتيبات معسكر الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.