صفقة الأبيض الجديدة.. انتظام عدي الدباغ في تدريبات الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - انتظم الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق ‏الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

‏وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على الترحيب باللاعب وتمنوا له التوفيق مع الفريق في الفترة المقبلة، وقام اللاعبون بتنظيم ممر شرفي لعدي الدباغ على هامش المران للاحتفال بانضمامه لصفوف الفريق.

وشارك الدباغ في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.