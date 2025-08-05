ملخص ونتيجة مباراة السودان ضد الكونغو في كأس أفريقيا للمحليين والتشكيل للفريقين اليوم 

الرياض - كتبت رنا صلاح - في بداية الأمر لقد افتتح منتخب السودان مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين (CHAN) 2025 بمواجهة قوية أمام منتخب الكونغو، في اللقاء الذي جمعهما يوم 5 أغسطس 2025 على ملعب آمان بجزيرة زنزيبار في تنزانيا حيث المباراة كانت الأولى بين المنتخبين في تاريخ البطولة، وشهدت أجواء حماسية وسط تطلع كل طرف لحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

لقد بدأ السودان اللقاء بأسلوب هجومي، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب موسى حسين، بعد متابعة ناجحة أمام المرمى كما في الشوط الثاني حاول منتخب الكونغو العودة للمباراة، ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة 86 بواسطة كارلي إيكونغو، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1–1 ويتقاسم الفريقان النقاط في افتتاح مشوارهم بالبطولة.

سوف نوضح لكم التشكيلة الأساسية لفريق منتخب السودان ضد الكونغو كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

محمد آدم النور (حارس مرمى)

مصطفى الطيب

مهند وائل الدين

مازن محمد دين

أحمد عبدالرزاق

ياسر مزمل

محمد علي عبد الرحمن

عادل محمود

محمد فضل

فارس عبد الله كابتن الفريق

التشكيلة لفريق منتخب الكونغو

بافيل ندزيلا سامبا (حارس مرمى)

بادر كيبامبا إيتوا كابتن الفريق

غايوس موواندزا

برنس بيا

برسيل نكيا

هاردي بينغيلا أندزونو

مويس مانكو

روفي إيلينغا

جونيور أتيبو

ارميل أوسيبب

جوست نجوما نونغو

انتهت مواجهة السودان والكونغو بالتعادل حيث سيطر السودان على أغلب فترات الشوط الأول، بينما أظهر الكونغو إصرار حتى الدقائق الأخيرة لاقتناص نقطة التعادل.