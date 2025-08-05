نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيد سالم لـ«دوت الخليج الرياضي»: كنت أتمنى تحقيق بطولة مع الاتحاد.. حمدي الأفضل على الساحة.. وهذا قراري عقب الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خارج دائرة الضوء، دائما هناك نجوم تحاول البحث عن الذات والثبات، من الصعب أن تكتب أسمك في أذهان الجماهير، وتحديدا إن كنت خارج إطار القطبين.

ربما لم يحالفه الحظ في الإنتقال إلى قطبي الكرة المصرية، لكنه نجح في كتابة اسمه مع المحلاوية والدجلاوية وصولا إلى الإسكندرية، إنه الظهير الأيسر السيد سالم، والذي تمكن «دوت الخليج الرياضي»، من إجراء حوارا صحفيا معه، لمعرفة رأيه في العديد من القضايا المتعلقة بكرة القدم المصرية.

في البداية.. ماذا عن رأيك في عدم إلغاء الهبوط في الموسم الماضي؟

من أكبر القرارت الخاطئة في الموسم الماضي هو إلغاء الهبوط، والنسخة الجديدة من بطولة الدوري لن تكن سهلة على الفرق المشاركة.

متى تعود الأندية المصرية الجماهيرية على الساحة من جديد في المنافسة على الألقاب؟

الأندية ستعود في حالة وجود مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، كذلك الاستقرار المادي لدى الأندية سبب رئيسي في غياب الأندية المصرية الجماهيرية من المنافسة.

رأيك في إنتقال زيزو إلى الأهلي.. وهل رحيل وسام أبو علي سيؤثر سلبا على الفريق؟

زيزو لاعب كبير، وبالطبع إضافة إلى الأهلي، أتوقع له نجاح كبير وتحقيق البطولات مع الأهلي، بخصوص وسام أبو علي نفس الأمر لاعب هداف ولكن شريف سيعوض رحيل وسام أبو علي.

من وجهة نظرك الفنية.. من الظهير الأيسر الأفضل في مصر حاليا؟

الأفضل في مركز الظهير الأيسر داخل مصر حاليا، اللاعب محمد حمدي ظهير فريق بيراميدز.

هل قرار الأهلي برحيل علي معلول كان صائبا؟

معلول لاعب كبير، ولكن الأهلي لا يقف على أحد، ويستطيع تعويض رحيل علي معلول فيما هو قادم.

ما هي الفرق التي تتوقع أن تحصل على مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل؟

بالتأكيد، الفرق هي:

الأهلي، الزمالك، المصري، بيراميدز، البنك الأهلي، سيراميكا، وأعتقد الحصان الأسود للبطولة سيكون فريق كهرباء الإسماعيلية.

ما هي الفترة الأفضل في مسيرة سيد سالم مع الساحرة المستديرة؟

جميع فتراتي مميزة، ولكن الاتحاد السكندري له مكانة كبيرة لدي، وكنت أتمنى تحقيق بطولة معهم، سواء كأس مصر أو البطولة العربية، ولكن الحظ لم يحالفنا.

ما هو سر غياب السيد سالم عن دوري الأضواء.. وما هي خطواتك القادمة بعد الاعتزال؟

عامل السن هو أحد الأسباب عن دوري الأضواء، بسبب بحث الأندية عن اللاعبين صغار السن، والخطوة القادمة بعد تعليق الحذاء، سوف اعمل في مجال التدريب.

أخيرا.. ماذا عن انتماء السيد سالم أهلاوي أم زملكاوي؟

لا استطيع أن أقول أهلاوي أم زملكاوي، ولكني من عشاق الاتحاد السكندري وفريق الإسماعيلي.