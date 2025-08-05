نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدي الدباغ: سعيد بالانضمام للزمالك وطموحي التتويج بكل البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق الزمالك الجديد عن سعادته بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عدي الدباغ: سعيد بالانضمام للزمالك وطموحي التتويج بكل البطولات

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي:" الزمالك اسم كبير وغني عن التعريف وسعيد بخطوة انتقالي لصفوف الفريق، وأتمنى أن أقدم الإضافة المطلوبة للنادي في الفترة المقبلة".

وواصل عدي الدباغ قائلًا:" طموحاتي كبيرة مع الزمالك وهدفي التتويج بكافة البطولات التي سأشارك فيها مع الفريق وأن أساعد الفريق على الظهور بأفضل صورة".

وأضاف اللاعب:" أطالب جماهير الزمالك بدعم الفريق ومساندته باستمرار، ونحن لن نبخل على الفريق وسنبذل قصارى جهدنا من أجل مصلحة نادي الزمالك وجماهيره".

وكان نادي الزمالك أعلن رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.